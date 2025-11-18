Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano

Maskonury należą do zwierząt najbardziej narażonych na śmierć w wyniku spożycia plastiku
Kawałki plastiku w przewodach pokarmowych ryb
Źródło: tvn24
Jaka dawka plastiku jest śmiertelna dla zwierząt morskich? Jak wynika z badań naukowców z organizacji Ocean Conservancy, ptaki, gady i ssaki mogą zginąć po spożyciu znacznie mniejszej ilości tworzyw sztucznych, niż mogłoby się wydawać. Eksperci określili także, które rodzaje odpadów są szczególnie groźne dla poszczególnych gatunków.

Plastik jest jednym z największych zagrożeń dla ptaków, ssaków i gadów morskich. Według danych ONZ co roku przez śmieci znajdujące się w oceanach ginie ponad milion zwierząt.

Zespół naukowców pod przewodnictwem dr Erin Murphy z Ocean Conservancy, organizacji non-profit zajmującej się ochroną życia morskiego, zbadał, w jakim stopniu różne tworzywa sztuczne przyczyniają się do śmierci zwierząt oraz jakie dawki mogą okazać się dla nich śmiertelne. Wyniki swojej analizy opublikował w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" (PNAS).

Zwierzęta zabija niewielka ilość plastiku

Badacze przeanalizowali ponad 10 tysięcy zwłok zwierząt należących do 57 gatunków. Podzielili je na trzy grupy: żółwie, ptaki i ssaki morskie. Następnie stworzyli model zależności między plastikiem w jelitach a prawdopodobieństwem zgonu w każdej grupie, analizując zarówno całkowitą ilość plastiku, jak i jego objętość. Przyjrzeli się także różnym rodzajom plastiku, aby określić, które z nich są szczególnie śmiertelne dla każdej grupy.

Jak się okazało, w przypadku ptaków morskich spożycie tworzyw sztucznych o objętości około trzech kostek cukru niosło ze sobą średnio 90-procentowe ryzyko śmierci. Żółwie morskie najczęściej ginęły po spożyciu ilości odpowiadającej nieco ponad dwóm piłkom baseballowym, zaś ssaki morskie - około piłki nożnej. W przypadku niektórych gatunków śmiertelna okazywała się znacznie mniejsza dawka; przykładowo, spożycie plastiku w ilości mniejszej niż jedna kostka cukru zabijało średnio jednego na dwa maskonury zwyczajne.

- Od dawna wiemy, że stworzenia morskie wszelkiego kształtu i wielkości spożywają plastik. Chcieliśmy zrozumieć, jaka ilość jest dla nich zbyt duża. Dawka śmiertelna różni się w zależności od gatunku, wielkości zwierzęcia, rodzaju spożywanego plastiku i innych czynników, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to znacznie mniej, niż mogłoby się wydawać. To niepokojące, biorąc pod uwagę, że co minutę do oceanu trafia cała śmieciarka plastiku - wyjaśniła dr Erin Murphy.

Maskonury należą do zwierząt najbardziej narażonych na śmierć w wyniku spożycia plastiku
Maskonury należą do zwierząt najbardziej narażonych na śmierć w wyniku spożycia plastiku
Źródło: Shutterstock

Różne zagrożenia dla różnych gatunków

Na podstawie analizy naukowcy odkryli, że 47 procent żółwi morskich, 35 procent ptaków morskich oraz 12 procent ssaków morskich w momencie śmierci miało plastik w przewodzie pokarmowym. Stwierdzili, że guma i twarde tworzywa sztuczne są szczególnie groźne dla ptaków morskich, miękkie i twarde tworzywa sztuczne - dla żółwi morskich, a miękkie tworzywa sztuczne i sprzęt wędkarski - dla ssaków morskich.

- To badanie przypomina nam, że plastikowe torby, zgubiony sprzęt wędkarski i inne większe przedmioty mogą być niebezpieczne dla zwierząt, zarówno dużych, jak i małych - powiedziała Britta Beachler, dyrektorka ds. badań nad plastikiem w Ocean Conservancy i współautorka badania.

Połknęła plastikową torbę, konała w męczarniach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Połknęła plastikową torbę, konała w męczarniach

Świat

Badacze odkryli także, że niemal połowa przebadanych zwierząt, które spożyły plastik, należała do gatunków wpisanych do Czerwonej księgi gatunków zagrożonych publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Co więcej, badanie nie uwzględniało wszystkich śmierci związanych z plastikiem, na przykład w wyniku zaplątania się w śmieci i spożycia mikroplastiku.

Prawie połowa przebadanych żółwi morskich miała plastik w przewodzie pokarmowym
Prawie połowa przebadanych żółwi morskich miała plastik w przewodzie pokarmowym
Źródło: Andrei Armiagov/Shutterstock

Musimy produkować mniej plastiku

Naukowcy szacują, że każdego roku do oceanów trafia ponad 11 milionów ton sześciennych plastiku. Od 1986 roku wolontariusze usunęli ponad 180 milionów kilogramów tworzyw sztucznych z plaż na całym świecie. Badacze uważają jednak, że aby ostatecznie rozwiązać problem z plastikiem trafiającym do oceanów, konieczne jest ograniczenie jego produkcji, usprawnienie zbiórki i recyklingu odpadów oraz jak najszybsze usuwanie wszystkich śmieci, które przedostają się do środowiska.

- Chociaż nie ma jednego rozwiązania tego problemu, konkretne liczby potwierdzają, że nasza praca nad szczególnie problematycznymi śmieciami, takimi jak balony i torby, jest naprawdę ważna - powiedziała dr Anja Brandon, dyrektor ds. polityki dotyczącej tworzyw sztucznych w Ocean Conservancy i współautorka badania. - W walce o ochronę morskiej przyrody każda polityka i indywidualne działanie ma znaczenie - podsumowała.

Przenoszą toksyny, leki, rakotwórcze związki. I są wszędzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przenoszą toksyny, leki, rakotwórcze związki. I są wszędzie

Agnieszka Stradecka

Autorka/Autor: kp

Źródło: Phys.org

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Badania naukoweMorza i oceanyzwierzętaplastikochrona środowiska
Czytaj także:
Gołoledź, oblodzenie
Prognoza zagrożeń IMGW. Śliskie drogi aż do weekendu
Prognoza
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
Nauka
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
Świat
Biało w Gdańsku
W Polsce sypnęło śniegiem. Zdjęcia i nagrania
Polska
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
Świat
Śnieg, park
Chłodny dzień z zimowymi opadami
Prognoza
Smog w Indiach
Powietrze tak toksyczne, że zabrakło skali
Smog
Nocą miejscami popada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Gatunek ryby Moema claudiae
Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
Nauka
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
Prognoza
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
Polska
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
Świat
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
Świat
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
Świat
Japonia
Kłęby dymu nad wulkanem. Widać je z kosmosu
Świat
Indonezja
Masa ziemi i błota zeszła na domy. Ofiary śmiertelne i zaginieni
Świat
Kajakiem przez zalane ulice
Kajakiem przez zalane ulice
Świat
Opady
Tak będzie wędrować strefa opadów nad Polską
Prognoza
Deszcz, jesień, chłodno, opady
Dzień pod znakiem wymagającej pogody
Prognoza
Delfin Mimmo w Wenecji
Myśleli, że tak będzie mu lepiej. Zwrot w sprawie delfina celebryty
Świat
Vibrio cholerae
"Mamy coraz więcej zachorowań". Najgorsza sytuacja od 25 lat
Świat
Monmouth zalane
"Ilość wody była bezprecedensowa"
Świat
Deszcz, noc
Deszczowa noc w wielu miejscach
Prognoza
Zniszczenia w Portugalii
Ofiary śmiertelne, kilka tysięcy interwencji służb
Świat
Deszcz ze śniegiem, zimno
Szykuje się duża zmiana pogody
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury
Prognoza
Stado przeszło przez drogę
Przez drogę przeszło duże stado żubrów. Było ich około 50. Nagranie
TVN24
Hiszp-000780
Spadł śnieg. Pierwszy taki w tym sezonie
Świat
Kalifornia po przejściu kilkudniowych burz
Rzeka atmosferyczna przyniosła ulewy. Są ofiary śmiertelne
Świat
Susza
Trwa walka z suszą. Chcą wywołać sztuczny deszcz
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica