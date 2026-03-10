Logo TVN24
Nauka

Ig Noble po raz pierwszy nie zostaną rozdane w USA

Uniwersytet Harvarda
Ig Noble przyznane
Źródło: Reuters
Po raz pierwszy w historii ceremonia wręczenia Ig Nobli nie zostanie zorganizowana w Stanach Zjednoczonych. Od 1991 roku ta humorystyczna nagroda była wręczana między innymi na Uniwersytecie Harvarda. Bezprecedensowa zmiana jest spowodowana zaostrzeniem polityki migracyjnej USA.

Ig Noble to humorystyczny odpowiednik Nagrody Nobla przyznawany za prace naukowe, które '"najpierw śmieszą, a potem zmuszają do myślenia". Wyróżnienie przyznają wydawcy dwumiesięcznika "Annals of Improbable Research". Do tej pory ceremonia wręczenia nagród odbywała się w Stanach Zjednoczonych. Jak podał dziennik "The Guardian", w tym roku po raz pierwszy w historii uroczystość odbędzie się w Europie, w szwajcarskim Zurychu.

- Nie możemy z czystym sumieniem prosić laureatów ani międzynarodowych dziennikarzy relacjonujących to wydarzenie, aby w tym roku udali się do USA - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Associated Press redaktor naczelny czasopisma Marc Abrahams.

Możliwe problemy z otrzymaniem wiz

Brytyjski dziennik ocenił, że decyzja o zmianie lokalizacji uroczystości wręczania nagród jest następstwem wymierzonych w migrantów działań administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Przypomniał, że choć kluczowym elementem polityki są deportacje migrantów przebywających nielegalnie w USA, to działania służb imigracyjnych dotknęły również posiadaczy wiz studenckich i turystycznych. Z tego powodu ceremonia, dotychczas odbywająca się na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge w amerykańskim stanie Massachusetts, przeniesie się do szwajcarskiego Zurychu.

- Szwajcaria stworzyła wiele zaskakujących, dobrych rzeczy. Można tu wymienić fizykę Alberta Einsteina, gospodarkę światową i zegar z kukułką. Obecnie znów pomaga światu docenić nieprawdopodobnych ludzi i pomysły - dodał Abrahams. W tym roku ceremonia zaplanowana jest na wrzesień. Kolejne będą odbywać się co dwa lata. Na razie nie jest planowany powrót imprezy do USA.

Kto otrzymał Ig Nobla

Podczas zeszłorocznej 35. edycji wręczenia Ig Nobli wśród laureatów znalazł się zespół naukowców z Japonii badający, czy malowanie krów w paski przypominające zebry może zapobiec gryzieniu ich przez muchy, oraz europejski zespół badaczy, który odkrył, że picie alkoholu czasami poprawia zdolność pijącego do wypowiadania się w obcym języku. Nagrodę otrzymał także Polak - profesor Marcin Zajenkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Polak dostał Ig Nobla. Badał związki narcyzmu i inteligencji
Dowiedz się więcej:

Polak dostał Ig Nobla. Badał związki narcyzmu i inteligencji

W przeszłości nagrody przyznawano również za takie osiągnięcia, jak matematycznie zdefiniowany perfekcyjny sposób maczania ciasteczka w herbacie, i zaprojektowanie nieociekającego dziubka w imbryku. Fizyka Andre Geima nagrodzono Ig Noblem w 2000 roku za eksperyment z lewitującą żabą (lewitacja diamagnetyczna), a dziesięć lat później - Nagrodą Nobla za udział w odkryciu grafenu.

Opracował Franciszek Wajdzik

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Nauka
