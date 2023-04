Hybrydowe zaćmienie Słońca 2023. Czy można oglądać w Polsce? Gdzie i kiedy zobaczyć?

20 kwietnia wystąpi wyjątkowo rzadkie zjawisko astronomiczne - hybrydowe zaćmienie Słońca. Będzie ono widoczne w części Australii, Timorze Wschodnim i Indonezji (Nowej Gwinei, a dokładniej w prowincji Papua Zachodnia). Rozpocznie się o godzinie 3.34, a punkt kulminacyjny nastąpi o godz. 6.16. Zjawisko przestanie być widoczne o godz. 8.59. Będzie trwało blisko 200 minut. To pierwsze zaćmienie Słońca w 2023 roku. Dlaczego nazywa się hybrydowe? Ponieważ w wyżej wymienionych miejscach będzie można podziwiać zarówno zaćmienie obrączkowe, jak i całkowite.

W tym samym czasie nastąpi także częściowe zaćmienie Słońca. Będzie widoczne na południowym wschodzie Azji, we wschodnich Indiach, Australii, Filipinach i Nowej Zelandii.

Zaćmienie Słońca - co to za zjawisko

Zaćmienie Słońca to zjawisko, do którego dochodzi w momencie, kiedy Księżyc ustawia się pomiędzy Słońcem i Ziemią. Dochodzi w tym momencie do przysłonięcia światła słonecznego. Zjawisko można podzielić na kilka rodzajów. Najbardziej efektowne są zaćmienia całkowite, gdy tarcza Księżyca całkowicie zakrywa tarczę słoneczną i można zobaczyć koronę słoneczną.