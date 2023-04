Hybrydowe zaćmienie Słońca 2023. Czy można oglądać w Polsce? Gdzie i kiedy zobaczyć? 

Już za kilkanaście dni dojdzie do niezwykłego zjawiska astronomicznego - hybrydowego zaćmienia Słońca. Oznacza to, że jednego dnia będzie można zobaczyć i zaćmienie obrączkowe i zaćmienie całkowite. Niestety, w Polsce go nie obejrzymy. Jednak dla pewnej części świata okaże się ono nie lada gratką.