Wieloryby bawią się w "głuchy telefon". Ich pieśni rozbrzmiewają na całym Pacyfiku

Pieśni towarzyszyły ludziom od zawsze, wpływając na kształtowanie się przynależności społecznej oraz kultury. Zdolność do komunikacji poprzez "śpiew" nie jest jednak tylko cechą człowieka - potrafi to również wiele gatunków zwierząt. Wśród nich są humbaki, których pieśni stanowią kluczowy element rytuałów godowych. Zwierzęta te potrafią uczyć się pieśni innych populacji, a niektóre z nich cieszą się szczególną popularnością.

"Rewolucja" w muzyce

Analiza danych wskazała, że pieśni z Polinezji Francuskiej, po raz pierwszy zarejestrowane w 2016 roku, w 2018 były śpiewane przez wieloryby z oddalonego o prawie osiem tysięcy kilometrów Ekwadoru. Poprzednio, zwierzęta należące do południowoamerykańskiej populacji wydawały z siebie zupełnie inny zestaw dźwięków. Co prawda zaśpiewy ulegały powolnym, niewielkim zmianom w obrębie poszczególnych populacji, jednak ich podstawy pozostały takie same.