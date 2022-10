Hubble i Webb pokazały parę galaktyk, która znajduje się 700 milionów lat świetlnych od nas

VV 191 to układ dwóch galaktyk, który znajduje się około 700 milionów lat świetlnych od Ziemi. Oba kosmiczne teleskopy - Hubble'a i Jamesa Webba - połączyły siły, by uzyskać nowe zdjęcia tej części kosmosu.

"Więcej moglibyśmy się spodziewać"

To kolejny raz, gdy oba urządzenia łączą siły i obserwują ten sam obiekt. Ostatnio zwróciły się w stronę planetoidy Dimporphos, by uwiecznić moment, w którym uderza w nią sonda DART. Ich zdjęcia możesz zobaczyć TUTAJ .

Jak zauważył naukowiec, dane pozyskane przez JWST w podczerwieni pokazują nam bardziej szczegółowo długie, spiralne ramiona galaktyki, dając wrażenie, że pokrywają się one z białą galaktyką eliptyczną.

NASA, ESA, CSA, Rogier Windhorst (ASU), William Keel (University of Alabama), Stuart Wyithe (University of Melbourne), JWST PEARLS Team

Podwójna galaktyka na zdjęciach Kosmicznych Teleskopów Hubble'a i Jamesa Webba NASA, ESA, CSA, Rogier Windhorst (ASU), William Keel (University of Alabama), Stuart Wyithe (University of Melbourne), JWST PEARLS Team

Obraz powstał w ramach programu obserwacyjnego zwanego Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science (PEARLS). Wstępne wyniki analiz zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym "The Astrophysical Journal".