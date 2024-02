Już dziś historyczna próba lądowania USA na Księżycu

Lądownik księżycowy Nova-C ma w czwartek dotrzeć na powierzchnię Księżyca. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to pierwsze amerykańskie lądowanie na Srebrnym Globie od ponad 50 lat i zarazem pierwsze w historii z wykorzystaniem prywatnego statku kosmicznego.

Historyczna próba

Jeśli lądowanie zakończy się sukcesem, będzie to pierwsze kontrolowane zejście na powierzchnię Srebrnego Globu przez amerykański statek kosmiczny od 1972 roku, czyli od misji Apollo 17. Byłoby to również pierwsze w historii lądowanie na Księżycu prywatnej firmy oraz pierwsze w ramach programu NASA Artemis, dzięki któremu Stany Zjednoczone chcą doprowadzić do powrotu astronautów na naturalnego satelitę Ziemi.