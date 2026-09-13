Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Rośnie ryzyko powodzi w Himalajach. Naukowcy wyjaśniają dlaczego

|
Jezioro Gurudongmar w Himalajach
Krajobraz po niszczycielskiej powodzi w Nepalu i Tybecie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Himalajach rośnie ryzyko powodzi. Jak twierdzą badacze, dzieje się tak, ponieważ wzrasta liczba jezior polodowcowych oraz ich wielkość. Wyjaśniają także, jak można próbować zapobiegać katastrofalnym zjawiskom.

Badacze z Uniwersytetu Karola w Pradze wykorzystali dane z satelitów Landsat i Sentinel-2, aby prześledzić zmiany zachodzące w 74 jeziorach polodowcowych w dorzeczu rzeki Alaknandy - jednego z dwóch głównych potoków źródłowych Gangesu - w zachodnich Himalajach w latach 1994-2023. Opisali swoje odkrycia w czasopiśmie "Open Geosciences".

Himalaje. Rośnie liczba jezior oraz ich wielkość

Naukowcy ustalili, że topniejące lodowce tworzą i zasilają wysokogórskie jeziora, które w odpowiednich warunkach mogą nagle uwolnić ogromne ilości wody. Łączna powierzchnia 24 jezior polodowcowych większych niż 0,01 kilometra kwadratowego (dolny próg przyjęty w metodologii) zwiększyła się z 0,97 km2 w 1994 roku do 1,62 km2 w 2023 roku. To wzrost o 67 procent w ciągu 30 lat. Niektóre jeziora powiększały się szczególnie szybko - na przykład w latach 1994-2023 powierzchnia jeziora Vasundhara wzrosła o 261 proc., a jeziora Balbala - o 119 proc.

Jednocześnie badacze stwierdzili obecność 57 nowych jezior polodowcowych, które powstały w okresie objętym badaniem. Tym samym łączna liczba jezior w dorzeczu wzrosła do 131. Spośród nowo powstałych zbiorników 18 miało powierzchnię większą niż wspomniane 0,01 km2.

Groźne powodzie z jezior polodowcowych

Naukowcy podkreślili, że niektóre jeziora wymagają stałego monitorowania i dalszej oceny, ponieważ zmiany ich wielkości i stabilności mogą wpływać na tereny położone w dole rzeki. Chodzi o zagrożenie gwałtownymi powodziami spowodowanymi opróżnieniem jezior, znanymi jako GLOF (ang. Glacial Lake Outburst Floods). Powstają one, gdy woda zatrzymywana przez barierę z lodu, skał lub osadów zostaje nagle uwolniona, porywając błoto i rumowisko. Ich siła może być niszczycielska.

W sierpniu w Nepalu doszło do katastrofalnej powodzi, którą spowodowało gwałtowne oderwanie się fragmentu lodowca. Zginęło ponad 1300 osób. Jak zaznaczają eksperci, nie był to jednak klasyczny przypadek GLOF. Jednocześnie zdarzenie to pokazuje, jak katastrofalne skutki mogą mieć gwałtowne wysokogórskie powodzie.

- Niedawna powódź przypomina, jak ważne jest ciągłe monitorowanie obszarów wysokogórskich, gdzie różne zagrożenia, w tym ekstremalne opady, powiększanie się jezior polodowcowych, niestabilność zboczy i aktywność sejsmiczna, mogą wzajemnie na siebie oddziaływać i potęgować skutki na terenach położonych niżej - powiedziała dr Aayushi Pandey z Uniwersytetu Karola w Pradze, autorka badania.

Naukowczyni przyznała, że dane satelitarne znacznie ułatwiają analizę rozległych i trudno dostępnych obszarów. - Pozwalają wykrywać nowo powstałe jeziora, mierzyć zmiany ich powierzchni, identyfikować szybko powiększające się zbiorniki oraz wskazywać te, które wymagają szczegółowych badań - wyjaśniła. Dodała jednak, że same zdjęcia satelitarne nie wystarczą. - Aby określić głębokość i objętość jezior, oceniać stabilność zboczy, poznać drogi odpływu wody i interakcje między lodowcami i jeziorami oraz udoskonalać modele powodziowe, potrzebne są badania terenowe - podsumowała.

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
HimalajePowódźZmiany klimatuBadania naukowe
Czytaj także:
W Kalifornii szaleje duży pożar lasu
Nakazy ewakuacji w Kalifornii. Wybuchł duży pożar
Świat
Pierwsze prawdziwki
Zebrali 30 kilogramów prawdziwków. Skonfiskowała im je policja
Świat
Spotkanie dzika z wilkami-0001
Spotkanie dzika z wilkami. Nagranie
Polska
Duża burza piaskowa nad Afryką
Burza piaskowa widoczna z kosmosu. Szalała nad trzema krajami
Świat
46 min
Tu sięgała woda w mniej suchych sezonach
W Polsce mamy coraz mniej wody
TVN24
Szklanka szampana z winem musującym na Hautvillers, najlepszych winnicach cru szampana w Dolinie Marne z toczącymi się zielonymi wzgórzami, młodymi winoroślami, tradycyjną produkcją szampanu metodycznego we Francji
Szampan z rocznika 2026 może być wyjątkowy. Pierwsza taka decyzja
Świat
Burza, chmury, deszcz
Wrześniowa huśtawka w pogodzie. Nawet 25 stopni, ale może zagrzmieć
Prognoza
Mikroplastik zalewa świat
Mają ponad 200 ton niezwykłego opadu rocznie. Część trafia na pola i do wody
Nauka
Pożar wybuchł w okolicach miejscowości Dimovtsi
Ogień zbliżał się do domów. Alert nie nadszedł
Świat
Nastolatek pływał na odwróconej łodzi
"Prawdziwy cud" u wybrzeży Alaski
Świat
Pogoda na wrzesień. Jeszcze będzie gorąco
Antycyklon może odwlec jesienną szarugę. Pogoda na wrzesień
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda
Duża anomalia na mapach IMGW. Prognoza długoterminowa na jesień i zimę
Prognoza
Bolid nad Bałtykiem (11 września 2026)
"Znów błysnęło nad Bałtykiem!". Nagranie
Nauka
Wyspę udało się zlokalizować
"Odnalezienie wyspy dało odpowiedź na jedno pytanie, ale rodzi też kilka innych"
Świat
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Indonezji
Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Indonezji
Świat
Aligator, Floryda
Pływał mimo zakazu, zaatakował go aligator
Świat
Ulewa w Murcii w Hiszpanii
Załamanie pogody w historycznym hiszpańskim mieście
Świat
Słoweńscy leśnicy ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami
Niedźwiedzie i wilki w lasach. Ostrzeżenia dla grzybiarzy
Świat
Rozbuduje się klin ciepła
Rozbuduje się klin ciepła. Pogoda będzie jak w kalejdoskopie
Prognoza
Lato w Londynie
Rekordowe odszkodowania. Upał niszczy Londyn
Świat
33 min
pc
Polka projektuje księżycową bazę dla NASA. "Zamieszkamy w dmuchanych namiotach"
TVN24
Traba wodna u wybrzeży Ustki
Trąba wodna nad Bałtykiem. Synoptyk tłumaczy, jak powstała
Polska
Strażacy sprzątają skutki nawałnic we Włoszech
Chciała zamknąć okno, szkło zraniło ją w nogę. Nie żyje
Świat
Przymrozki, lekki mróz
Było zimno. Tutaj temperatura mocno spadła
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Czeka nas miła niespodzianka w pogodzie. "Większość modeli jest zgodna"
Prognoza
Ratownicy wydostali małżeństwo z auta porwanego przez rwący nurt
Rwący nurt porwał auto, którym podróżowało małżeństwo
Świat
Cisza na Atlantyku
Cisza na Atlantyku. Ten rok może być rekordowy
Świat
W Wielkiej Brytanii pada najwięcej od miesięcy
Najbardziej mokry okres od miesięcy. Mimo to wciąż panuje susza
Świat
Ocean
El Nino się intensyfikuje
Nauka
W sierpniu Grecję trawiło wiele pożarów
Piorun trafił w szczyt. Od 10 dni walczą z pożarem
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom