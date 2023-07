Ta gwiazda ma "dwie twarze". W jej odkryciu pomogli Polacy

Zmienna i wirująca

- Gwiazda wyróżniała się dużymi zmianami jasności, powtarzającymi się co 15 minut. To tyle, ile trwa jeden jej obrót wokół własnej osi - wyjaśnił polski badacz.

Obserwacje wykonane za pomocą Teleskopu Kecka z Obserwatorium Mauna Kea na Hawajach ujawniły nietypową naturę gwiazdy. Naukowcy użyli instrumentu zwanego spektrometrem, żeby rozszczepić światło gwiazdy, co umożliwiło zbadanie jej składu chemicznego. Obserwacje wykazały obecność wyłącznie wodoru na jednej połowie gwiazdy i wyłącznie helu na drugiej.

Czym są białe karły?

Białe karły to pozostałości po gwiazdach podobnych do Słońca. Jak opowiadał Mróz, kiedy gwiazda wypala paliwo znajdujące się w jej wnętrzu, rozdyma się do ogromnych rozmiarów, stając się tak zwanym czerwonym olbrzymem. Następnie odrzuca gazową otoczkę, pozostawiając tylko jądro gęste, gorące. Jest ono pokryte cienką warstwą helu lub wodoru albo - jak pokazuje Janus - obydwu tych pierwiastków.