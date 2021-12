Gwiazda Betlejemska na niebie. Gdzie i kiedy obserwować kometę Leonard (C/2021 A1)

Jak poinformował w czwartek Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach", "po przejściu na wieczorny nieboskłon, (kometa) mocno pojaśniała". Dodał, że "choć jej blask oscyluje obecnie w okolicach +2,5 mag., to warunki do jej obserwacji są wyjątkowo trudne". Mag (magnitudo) to wielkość gwiazdowa, jednostka miary stosowana do oznaczania blasku gwiazd.