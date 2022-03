Gumowa kaczka i diamenty. Dlaczego asteroidy i komety mają dziwne kształty?

Skąd takie kształty?

Bennu i Ryugu

Planetoidy Bennu i Ryugu mają kształt rombu bądź diamentu. Wynika to z ich budowy geologicznej. Jak przekazała ekspertka, obiekty te to "kupy gruzu". Te dwie asteroidy są niezwykle porowate i trzymają się razem dzięki siłom innym niż grawitacja czy tarcie, takim jak słaba siła van der Waalsa. Działa ona na same cząsteczki, przyciągając je do siebie. Naukowcy podejrzewają, że te dwie asteroidy kształtem przypominają diamenty, ponieważ na ich prędkość obrotową wpływa sposób, w jaki pochłaniają i emitują promieniowanie słoneczne.