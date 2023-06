Grzyby się pocą. Tylko po co?

Badacze nie wiedzą, dlaczego grzyby wolą utrzymywać temperaturę niższą niż otoczenie, ale mocno ich to frapuje. - Jest to dla mnie bardzo interesujące, niewyjaśnione zjawisko powiedział doktor Arturo Casadevall, mikrobiolog z Johns Hopkins University i jeden z autorów publikacji. Artykuł na ten temat został opublikowany w czasopiśmie "PNAS".

Zimniejsze niż ich otoczenie

Badacze nie tylko sfotografowali dziko rosnące grzyby, lecz także wyhodowali i uwiecznili na zdjęciach w podczerwieni różne rodzaje grzybów w laboratorium. U wszystkich grzybów zauważyli to samo - były one zimniejsze niż otoczenie. Tak było nawet w przypadku Cryomyces antarcticus, grzyba z Antarktydy.

Klimatyzator z pieczarką w roli głównej

Zespół stworzył rodzaj klimatyzatora wykorzystującego grzyby do chłodzenia powietrza, który nazwano MycoCooler. To proste urządzenie to pieczarka dwuzarodnikowa (Agaricus bisporus) umieszczona w styropianowym pudełku z otworem po każdej stronie. Przy jednym z otworów zamontowano wentylator, po czym włożono MycoCooler do drugiego, większego pojemnika. Kiedy wentylator został włączony, wywołał cyrkulację powietrza wewnątrz dużego i małego pojemnika.