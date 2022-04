Grzyby mogą rozmawiać ze sobą, używając... 50 "słów"

Impulsy elektryczne generowane przez grzyby mogą służyć komunikacji, a zasób słów tych niesamowitych tworów natury może być bardziej pokaźny, niżbyśmy się spodziewali. Taka teoria została przedstawiona przez profesora Andrew Adamatzky'ego z brytyjskiego University of the West of England.

Jak pokazały wcześniejsze badania, grzyby przewodzą impulsy elektryczne przez długie struktury zwane strzępkami (strzępki to nitkowate elementy, z których składa się grzybnia). Profesor Andrew Adamatzky z University of the West of England w Bristolu postanowił dokonać analizy sygnałów elektrycznych, jakie grzyby wydają się przesyłać do siebie nawzajem. To pozwoliło mu zidentyfikować wzory wykazujące uderzające podobieństwo do ludzkiej mowy.