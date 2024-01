Grenlandia traci 30 milionów ton lodu na godzinę

Według bazy danych zbierających wszystkie inne pomiary dotyczące pokrywy lodowej Grenlandii, od 2003 r. co roku ubywało 221 miliardów ton lodu. Najnowsze badanie dodało do tego kolejne 43 mld ton rocznie, co daje łącznie średnio około 30 milionów ton lodu traconego na godzinę - napisał "The Guardian".