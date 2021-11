W 10 lat Grenlandia straciła 3,5 biliona ton lodu

czytaj dalej

Jeden z hipopotamów, które należały kiedyś do kolumbijskiego barona narkotykowego Pabla Escobara, zaatakował mężczyznę. To drugi taki przypadek od maja ubiegłego roku, kiedy to pojawił się pomysł uśpienia zwierząt. Władze w Bogocie nie będą jednak mogły tego dokonać, gdyż w październiku hipopotamy uznano za osoby prawne.