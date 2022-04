Gorące noce a choroby układu krążenia. Ryzyko zgonu rosło u ponad 60-letnich mężczyzn

czytaj dalej

Dla nich nie ma znaczenia czy to 1 kwietnia. Szpaki "kłamią" w zasadzie co chwilę, udając inne gatunki. Niepozorna sójka dobrze imituje drapieżnego jastrzębia. A lirogon z Sydney świetnie naśladował płaczące dzieci. - Robił to tak doskonale, że ludzie zaglądali do wózków, by sprawdzić, czy nie płaczą ich pociechy - mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.