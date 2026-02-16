Logo TVN24
Nauka

10 lat od porozumienia paryskiego, a świat ociepla się coraz szybciej

Niedźwiedzie polarne, Arktyka, lód, globalne ocieplenie
Scenariusze zmian klimatu
Źródło: TVN24
10 lat po wejściu w życie porozumienia paryskiego globalne ocieplenie postępuje coraz szybciej - pokazują nowe dane. 2025 był jednym z trzech najgorętszych lat w historii pomiarów, pokrywa lodowa miała najmniejszy zasięg, a morza i oceany były rekordowo ciepłe.
W 2016 roku w życie weszło porozumienie paryskie, wieńczące 21. Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w 2015 roku. Jej uczestnicy zobowiązali się do przedstawienia długoterminowych scenariuszy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, by powstrzymać ocieplenie klimatu.

Świat ociepla się coraz szybciej

Najnowsze dane pokazują, że jesteśmy daleko od osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Wręcz przeciwnie - ocieplenie postępuje jeszcze szybciej niż przed dekadą.

Global Atmosphere Watch, czyli system monitorujący zmiany w atmosferze należący do Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), odnotował wzrost stężenia dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu do rekordowych wartości. To właśnie te gazy były głównymi "sprawcami" znacznego wzrostu światowej temperatury w latach 2023-2025.

Według najnowszego raportu Global Carbon Budget emisja dwutlenku węgla miała sięgnąć w 2025 roku 38,1 miliarda ton. W 2026 roku ma wzrosnąć o 1,1 procenta, podnosząc stężenie dwutlenku węgla w atmosferze do około 52 procent powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Przewiduje się, że mimo znacznych inwestycji w energię odnawialną emisja wzrośnie w Chinach, Indiach, Stanach i Unii Europejskiej, a spadnie tylko w Japonii.

Dane WMO ujawniają, że w 2025 roku temperatura była wyższa o 1,44 st. C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej. Naukowcy ostrzegają, że jeśli nie chcemy przekroczyć granicy 1,5 st. C., to możemy wyemitować jeszcze tylko około 170 miliardów ton dwutlenku węgla. To tyle, ile uwalniamy do atmosfery w cztery lata.

2025 rok na podium. To nie jest dobra wiadomość
Pokrywa lodowa się topi, a morza grzeją się coraz bardziej

Globalne ocieplenie jest szczególnie widoczne w obszarach polarnych. Raport amerykańskiej Narodowej Administracji do spraw Oceanów i Atmosfery (NOAA) alarmuje, że między październikiem 2024 a wrześniem 2025 Arktyka ocieplała się dwa razy szybciej niż globalna średnia. Zasięg pokrywy lodowej w marcu 2025 wyniósł około 14,47 miliona kilometrów kwadratowych i był najmniejszym zimowym poziomem, jaki kiedykolwiek odnotowano.

Wzrost światowej temperatury dał się we znaki także morzom i oceanom. Według NOAA i Berkeley Earth, kalifornijskiego instytutu analizującego dane dotyczące temperatury, w 2025 roku powierzchnia ziemskich wód była najwyższa w historii. Ponadto nadal rósł poziom mórz i oceanów mierzony za pomocą pływomierzy i satelitów. Międzynarodowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC) prognozuje, że do 2050 roku podniesie się o 20-29 centymetrów względem średniej z lat 1995-2014.

Globalne ocieplenie jest szczególnie widoczne w obszarach polarnych
Globalne ocieplenie jest szczególnie widoczne w obszarach polarnych
Źródło: imageBROKER.com/Shutterstock

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: imageBROKER.com/Shutterstock

Zmiany klimatuglobalne ocieplenieBadania naukoweKlimat
