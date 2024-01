W naszym sąsiedztwie znaleziono planetę z parą wodną w atmosferze

Para wodna została znaleziona w atmosferze egzoplanety GJ 9827d, znajdującej się zaledwie 97 lat świetlnych od Ziemi. To najmniejszy jak do tej pory świat, gdzie udało się zaobserwować ten związek chemiczny. Odkrycie pokazuje, że nawet w naszym galaktycznym sąsiedztwie mogą znajdować się planety z bogatymi w wodę atmosferami.

Astronomowie korzystający z należącego do NASA Kosmicznego Teleskopu Hubble'a odkryli parę wodną w atmosferze planety GJ 9827d. Ten na pozór niewyróżniający się niczym świat po raz pierwszy został zaobserwowany w 2017 roku. Krąży on blisko czerwonego karła GJ 9827 w gwiazdozbiorze Ryb, zaledwie 97 lat świetlnych od Ziemi. Jest też stosunkowo niewielki

Zagadka atmosfery

Jak wyjaśnił Bjorn Benneke z Uniwersytetu Montrealskiego, członek zespołu badającego GJ 9827d, to pierwszy raz, kiedy naukowcom udało się bezpośrednio zajrzeć w atmosferę planety i znaleźć dowody na to, że dookoła innych gwiazd mogą krążyć ciała niebieskie z atmosferami bogatymi w wodę. Nie bez znaczenia okazały się także wymiary planety - to najmniejszy, najbardziej zbliżony do Ziemi świat pozasłoneczny jaki znamy, który ma wodę w atmosferze.