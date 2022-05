Gigantyczna asteroida zmierza w kierunku Ziemi. Jej średnica przekracza kilometr

Gigantyczna asteroida zbliży się do Ziemi w najbliższy piątek, 27 maja - poinformowało Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi (CNEOS) NASA. Minie naszą planetę, poruszając się z prędkością 76 tysięcy kilometrów na godzinę.

Obiekt zaliczany jest do "potencjalnie niebezpiecznych" asteroid (Potentially Hazardous Asteroid), poruszających się wokół Słońca po orbitach przecinających orbitę Ziemi lub znajdujących się w jej pobliżu.

To największa asteroida, która zbliży się w tym roku do Ziemi

Według NASA, 7335 (1989 JA) jest największą asteroidą, która zbliży się w tym roku do Ziemi. Naukowcy szacują, że porusza się z prędkością 76 tysięcy kilometrów na godzinę. Kolejne bliskie spotkanie z tym obiektem nastąpi 23 czerwca 2055 roku, wtedy jednak przeleci dalej niż w tym roku - w odległości około 70 razy większej niż odległość między Ziemią a Księżycem.

7335 (1989 JA) należy również do grupy zwanej klasą Apolla, co odnosi się do planetoid krążących wokół Słońca i okresowo przecinających orbitę Ziemi - donosi Live Science. Astronomowie poznali już około 15 tysięcy takich obiektów.