Gibony śpiewają w duetach. W ich "pieśniach" mogą kryć się sekrety ludzkiej muzyki

Zdolność rytmicznego śpiewania i tworzenia melodii towarzyszy ludziom od tysięcy lat. Do tej pory nie udało nam się dokładnie poznać mechanizmu, w wyniku którego w toku ewolucji wykształciła się u nas muzykalność. Opublikowane na łamach czasopisma naukowego "Proceedings of the Royal Society B" badanie pozwala sądzić, że przynajmniej częściowo dzielimy ją z niektórymi gatunkami naczelnych.