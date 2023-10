Geny nietoperzy mogą być kluczem do walki z rakiem

Nietoperze (Chiroptera) to rząd ssaków łożyskowych, obejmujący około 1360 gatunków. Zwierzęta te na drodze ewolucji uzyskały niezwykłe cechy - to jedyne ssaki potrafiące latać. Ponadto,jak na swój niewielki rozmiar żyją wyjątkowo długo i potrafią korzystać z echolokacji. Jednak najbardziej niezwykła ich cecha może być na pierwszy rzut oka niewidoczna. Mowa o układzie odpornościowym tych zwierząt. Analiza genetyczna próbek nietoperzy z Belize, pochodzących z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej - owocowca liścionosego (Artibeus jamaicensis) i wąsoliczka lejkowargiego (Pteronotus parnellii) pokazała, że niektóre geny kluczowe dla układu immunologicznego dają tym zwierzętom wyjątkową odporność przeciwwirusową i przeciwnowotworową. Powstanie tych genów to skutek szczególnie szybkiej ewolucji - uważają badacze. - Nie wiedzieliśmy, że geny układu odpornościowego są u nietoperzy tak pozytywnie selekcjonowane. Nietoperze mają różne nietypowe cechy. Nie reagują na infekcje tak samo jak my. Wobec nowej wiedzy nie powinno dziwić, że różnice w działaniu układu odpornościowego mogą dotyczyć jednocześnie starzenia się i nowotworów - powiedział profesor W. Richard McCombie z Cold Spring Harbor Laboratory, współautor pracy, która ukazała się we wrześniu w czasopiśmie "Genome Biology and Evolution".