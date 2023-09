Kawa potrafi wzmocnić nie tylko nas, lecz także... beton

W ciągu roku na świecie wytwarza się około 18 milionów ton kawowych fusów, które w większości trafiają na składowiska odpadów. Chociaż odpady organiczne ulegają szybkiemu rozkładowi, nie oznacza to, że są obojętne dla środowiska. W procesie rozpadu wydzielają one do atmosfery metan, przyczyniając do pogłębienia efektu cieplarnianego. Fusy z kawy mogą być jednak poddane recyklingowi, a jak pokazuje badanie opublikowane na łamach "Journal of Cleaner Production", można wykorzystać je w nieoczywisty sposób.