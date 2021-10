Obecne w plastiku ftalany mogą powodować przedwczesną śmierć około 100 tysięcy Amerykanów rocznie

Badanie naukowców z Uniwersytetu Nowojorskiego wykazało, że ftalany mogą przyczyniać się od 91 tysięcy do 107 tys. przedwczesnych zgonów rocznie wśród osób w wieku od 55 do 64 lat w Stanach Zjednoczonych. Dodano, że dotyczy to przede wszystkim osób z chorobami układu krążenia. To samo źródło mówi, że przedwczesna śmierć około 100 tys. obywateli każdego roku może przynosić pomiędzy 40 miliardów a 47 mld dolarów strat gospodarce USA.