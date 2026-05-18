Nauka Fale upałów przyczyną masowej śmierci. "To nas martwi"

Upał w Salwadorze Źródło wideo: PAP/EPA/Javier Aparicio Źródło zdj. gł.: AdobeStock

Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak upały czy susze, stają się w różnych częściach świata coraz częstsze. Ponadto mają coraz gwałtowniejszy i silniejszy przebieg. Ptaki nie są odpowiednio przygotowane do radzenia sobie z nowymi warunkami - donoszą naukowcy ze szwedzkiego Uniwersytetu w Lund.

Masowe śmierci ptaków

Badanie szwedzki naukowców dotyczące ptaków i ekstremalnych zjawisk pogodowych wykazało, że fale upałów w wielu częściach świata spowodowały masową śmiertelność albo pogorszenie kondycji tych zwierząt. Artykuł na ten temat został opublikowany na łamach "Trends in Ecology & Evolution".

- W porównaniu do ssaków ptaki niemal całkowicie są zwierzętami dziennymi. Ponadto nie mogą się zakopać czy schować w podziemnych tunelach, aby uciec przed gorącem - powiedział Andreas Nord, autor badania z Uniwersytetu w Lund.

Niewielka wiedza o ptakach europejskich

Badacze podkreślili, że pomimo wrażliwości ptaków nauka niewiele wie na temat tego, jak wpływa na nie zbyt wysoka temperatura. Brakuje wiedzy między innymi o fizjologicznych i behawioralnych mechanizmach ptaków, ważnych dla zmniejszenia szkodliwości gorąca. Co więcej, niemal wszystkie dotychczasowe badania prowadzono na południowej półkuli, w większości w rejonach pustynnych. - Jeśli chodzi o Europę, szczególnie w jej północne części, nie wiemy prawie nic na temat tolerancji ptaków na ekstremalną pogodę i globalne ocieplenie. To nas martwi - zaznaczył profesor Nord.

Dzioboróg kafryjski (Bucorvus leadbeateri) to gatunek występujący w południowej Afryce. Jego populacja gwałtownie spadła z powodu zmian klimatu Źródło zdjęcia: AdobeStock

Naukowcy odkryli, że wilgotność odgrywa kluczową rolę w odporności ptaków i w tym, jak ona ewoluowała. Dotąd niemal we wszystkich badaniach było to pomijane. Kluczowe znaczenie ma też wiek, typowa długość życia i ogólny stan zdrowia ptaków. - Nasze badanie dostarcza zarówno ram analitycznych, jak i schematu ustalania priorytetów, które pozwalają określić, kiedy i dlaczego ptaki cierpią, a nawet umierają z powodu przegrzania, oraz czego musimy się dowiedzieć, aby w przyszłości takie sytuacje zdarzały się rzadziej - podsumował ekspert.

