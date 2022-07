Fale upałów mogą przyczyniać się do zmniejszenia populacji ptaków

W obliczu klimatycznych zmian naukowcy z University of Tennessee w Knoxville przyjrzeli się wpływowi fal gorąca na ptaki. Ich badania wykazały, że wysoka temperatura zaburza u ptaków wiele genów związanych z rozrodczością i przyciąganiem partnera. Może to być jedna z przyczyn spadku liczebności poszczególnych gatunków.

Obserwacje zeberek

- Większość tego, co wiemy na temat związanych z zachowaniem oraz fizjologicznych skutków zbyt wysokiej temperatury, pochodzi z badań nad organizmami wodnymi lub naziemnymi zimnokrwistymi zwierzętami (zmiennocieplnymi, na przykład płazami, gadami). Jednak fale gorąca mogą stanowić prawdziwy problem dla żyjących na lądzie ptaków oraz ssaków, szczególnie jeśli gorąco zaburza krytyczne elementy zachowania i fizjologii związanych z rozmnażaniem - zauważyła prof. Sara Lipshutz, autorka publikacji.

Naukowcy podkreślają, że fale gorąca bywają wręcz zabójcze dla ciepłokrwistych zwierząt (stałocieplnych), ale mniej wyraźne zmiany w ich organizmach i zachowaniu są słabo poznane. Nie wiadomo, jak różne gatunki mogą zaadaptować się do nowych warunków.

Mniejsza aktywność genów

W eksperymentach sprawdzili aktywność genów w jądrach i w części mózgu ptaków odpowiedzialnej za przyciąganie partnerki i śpiewanie. Gorąco zmieniło aktywność setek genów w jądrach i pewną, choć wyraźnie mniejszą liczbę genów w mózgu. Ale to nie wszystko.

- W tym samym czasie znaleźliśmy dowody na zmiany w opartej na dopaminie sygnalizacji w mózgu. Oznacza to, że nawet niepowodujące śmierci wzrosty temperatur mogą zaburzyć zdolność ptaków do rozmnażania, poprzez zmiany w ośrodkach odpowiadających za motywację i śpiew - mówiła prof. Lipshutz. - Jeśli ptaki nie mogą śpiewać, albo śpiewać odpowiednio dobrze, nie rozmnożą się - podkreśliła badaczka.

"Potrójne uderzenie"

- Mamy do czynienia z potrójnym uderzeniem. Gorąco nie tylko wpływa na mózg, ale wydaje się oddziaływać na genetyczne zależności w jądrach związane z podtrzymaniem ich aktywności i produkcją nasienia. Może więc maleć motywacja do śpiewania, mogą spadać funkcje jąder oraz słabnąć działania na rzecz utrzymania się przy życiu. To wszystko szkodzi reprodukcji - mówiła współautorka odkrycia, prof. Elizabeth Derryberry.