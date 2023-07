Czy upał odpuści Europie? "Powinniśmy szybko podjąć działania"

Gorąco będzie coraz dotkliwsze

- W Europie i w pasie wokół półkuli północnej szczyt sezonu fal upałów trwa od stycznia do sierpnia - powiedział. - Meteorologiczne systemy, które są odpowiedzialne za dystrybucję gorąca, są raczej stacjonarne. Powinniśmy więc oczekiwać lub przynajmniej przygotować się na ewentualność, że ekstremalne fale upałów będą trwać do sierpnia - dodał.

- Widzimy wyraźny trend wzrostowy średniej temperatury na świecie, który przyczyni się do wzrostu intensywności i częstotliwości fal upałów - wyjaśnił Nairn. - Mamy coraz więcej przesłanek wskazujących, że fale te nasilą się w okresie wiosennym, tak więc w najbliższej przyszłości zdominują one co najmniej połowę roku - dodał.