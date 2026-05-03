Nauka Polski satelita poleciał na orbitę Oprac. Damian Dziugieł |

Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę kolejnego polskiego satelitę EYCORE-1 Źródło: SpaceX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na orbitę w niedzielę rano został wyniesiony EYCORE-1 - polski satelita wyposażony w autorski radar z syntetyczną aperturą (SAR). Umożliwia on precyzyjną obserwację Ziemi bez względu na stopień zachmurzenia i w całkowitej ciemności. Maszyna poleciała w kosmos dzięki rakiecie Falcon 9, która wystartowała z bazy w Kalifornii w ramach misji CAS500-2.

"Budujemy wojskową konstelację radarową POLSARIS, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Zyskujemy dostęp do kluczowych danych w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania - to realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa” - napisał w sobotę we wpisie na X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że "dziś nowe technologie, w tym systemy satelitarne są jednym z podstawowych narzędzi do budowy niezwykle ważnych zdolności obronnych naszego kraju".

❗Z Bazy Sił Kosmicznych Vandenberg w Kalifornii w ramach misji CAS500-2 wystartowała rakieta nośna z naszym 4-ym satelitą wojskowym programu MikroSAR! Wzmacniamy nasze możliwości rozpoznania niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. Dziękuję firmie @iceye_global za wielką… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 3, 2026 Rozwiń

Satelita, który "widzi" w dzień i w nocy

Systemy SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) są jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku kosmicznego. Wykorzystuje się je do monitorowania ruchów wojsk, ochrony infrastruktury krytycznej, śledzenia ruchu statków oraz szacowania szkód po klęskach żywiołowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań optycznych, technologia ta umożliwia precyzyjną obserwację Ziemi bez względu na stopień zachmurzenia i w całkowitej ciemności - pozwala satelicie "widzieć" w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.

Eycore to polska spółka z sektora new-space z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu zaawansowanych ładunków oraz satelitów z syntetyczną aperturą radarową (SAR). Ponadto firma współpraca z firmą Creotech Instruments w ramach programu CAMILA, przygotowywanego we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), którego celem jest budowa krajowej konstelacji satelitarnej. Równolegle spółka planuje inwestycję w nowoczesne centrum projektowo-produkcyjne satelitarnych technologii radarowych.

Technologię SAR wykorzystują również satelity radarowe firmy ICEYE przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP, które przed miesiącem zostały wyniesione w przestrzeń kosmiczną, w ramach programu MikroSAR.

28 listopada 2025 r. na orbitę trafił pierwszy satelita ICEYE dla Sił Zbrojnych RP, a w marcu br. kolejne dwa.