Europejska Agencja Kosmiczna pokazała nagranie. "Wąż" przepełznął po Słońcu

Naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) pokazali nagranie, które na początku września zarejestrowała sonda kosmiczna Solar Orbiter. Widać na nim strumień plazmy, który przemieszcza się po powierzchni naszej gwiazdy, niczym pełzający wąż. Po zjawisku doszło do koronalnego wyrzutu masy.

105 tysięcy kilometrów

Naukowcy ESA przekazali, że zjawisko było spowodowane przez strumień plazmy (więc materii, w której znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie), który przepłynął wzdłuż pola magnetycznego Słońca. Choć na filmie wydaje się to bardzo szybkie, w rzeczywistości trwało trzy godziny. Nie oznacza to, że zjawisko było powolne - według ESA strumień mógł poruszać się z prędkością nawet 105 tysięcy kilometrów. Pofałdowany ruch wynikał z wypaczeń w polu magnetycznym Słońca.

- Plazma przepływa z jednej strony na drugą, ale pole magnetyczne jest naprawdę skręcone. Więc dochodzi do zmian kierunku - przekazał David Long z Mullard Space Science Laboratory (UCL) w Wielkiej Brytanii, który kierował badaniami zjawiska.

Plazma została wyrzucona

Obserwacje zaintrygowały naukowców, ponieważ "wąż" powstał w regionie Słońca, z którego potem doszło do koronalnego wyrzutu masy (CME, ang. coronal mass ejection). Podczas tego typu zjawiska w przestrzeń kosmicznych uwalniają się miliardy ton plazmy. Naładowane cząstki mkną z centrum Układu Słonecznego i mogą oddziaływać z magnetosferami planet. Na Ziemi to właśnie one są przyczyną powstawania zórz polarnych, mogą także powodować zakłócenie elektromagnetyczne i wpływać na działanie niektórych urządzeń, takich jak na przykład GPS.