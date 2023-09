W pozaziemskim oceanie mogą kryć się życiodajne cząsteczki

Europa, księżyc Jowisza, może skrywać w sobie ocean bogaty w związki węgla. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zaobserwował na powierzchni ciała niebieskiego zmrożony dwutlenek węgla, który prawdopodobnie pochodzi z podpowierzchniowych głębin. Odkrycie to jest o tyle istotne, że Europa jest jednym z najbardziej "przyjaznych życiu" światów.

Ziemia jest jedynym miejscem we Wszechświecie, gdzie istnieje potwierdzone naukowo życie. Nie oznacza to jednak, że nie mogłoby wykształcić się ono także na innych światach - nawet w Układzie Słonecznym znajdują się obiekty, które potencjalnie mogłyby podtrzymywać życie. Jednym z nich jest Europa, księżyc Jowisza. Pod jej lodową skorupą rozciąga się słony ocean z kamiennym dnem, a jak wynika z badania opublikowanego na łamach "Science", być może znajdują się w nim również niezbędne dla życia związki chemiczne.

Chaos i dwutlenek węgla

Jak się okazało, w regionie znanym jako Tara Regio znajdował się zmrożony dwutlenek węgla. To stosunkowo młody pod względem geologii obszar określany jako "teren chaosu". Lodowa skorupa została tam stosunkowo niedawno zakłócona, przez co prawdopodobnie doszło do wymiany materiału między oceanem a lodową powierzchnią.