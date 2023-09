Prognoza z USA nie pozostawia złudzeń. Ta anomalia zostanie z nami co najmniej do marca

El Nino prawdopodobnie utrzyma się na Pacyfiku przez całą zimę. Jak podało w czwartek amerykańskie Centrum Prognozowania Klimatu, istnieje ponad 95 procent szans, że anomalia potrwa co najmniej do marca 2024 roku. Naukowcy ostrzegają, że może ona przynieść ekstremalne zjawiska pogodowe.

Ulewy, pożary, cyklony

Eksperci CPC przekazali, że istnieje ponad 95 procent ryzyka, że wzorce pogodowe El Nino utrzymają się przez zimę na półkuli północnej od stycznia do marca 2024 roku. Istnieje ryzyko, że będziemy mieli do czynienia z silnym zjawiskiem, przynoszącym ocieplenie wód o ponad 1,5 stopnia.

El Nino to anomalia termiczna związana z ociepleniem temperatury powierzchni oceanu na wschodnim i środkowym Pacyfiku. W zależności od regionu może ono wywoływać ekstremalne zjawiska pogodowe. Kiedy na Oceanie Spokojnym panuje wyższa temperatura, w Ameryce Północnej i Południowej istnieje większe ryzyko pojawienia się intensywnych opadów deszczu i silnych huraganów, a w rejonach Azji Południowo-Wschodniej i Australii Północnej - dotkliwej suszy.

- W miarę jak El Nino umacnia się do silnego statusu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie to miało wpływ na nadchodzący sezon wegetacyjny na półkuli południowej - powiedział agencji Reutera Chris Hyde, meteorolog z firmy Maxar zajmującej się technologiami kosmicznymi. - Obejmuje to uprawy w Afryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Brazylii, gdzie pogoda jest wtedy suchsza i cieplejsza niż zwykle.