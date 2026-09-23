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Nauka

Prognozują 451 tysięcy nadmiarowych zgonów. "Nasze ustalenia nie mogą czekać"

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Upał w Indonezji
El Nino - jakie są konsekwencje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: HOTLI SIMANJUNTAK/EPA/PAP
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Wyższe temperatury związane z wyjątkowo silnym El Nino mogą przyczynić się do prawie pół miliona nadmiarowych zgonów - alarmuje nowy raport. Jego autorzy opisują, które rejony świata są najbardziej narażone na wyższą umieralność. Ponadto stwierdzają, że ich ustalenia powinny być jak najszybciej uwzględnione przez władze.

El Nino to naturalne zjawisko pogodowe. Polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Według specjalistów tegoroczne El Nino już teraz jest najpotężniejsze w historii - 19 września dzienne temperatury powierzchni morza w środkowo-wschodniej części Pacyfiku były o 3,05 stopnia Celsjusza wyższe od średniej, co oznacza pobicie poprzedniego rekordu, wynoszącego 3,02 st. C, ustanowionego w 2015 roku.

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Prawie pół miliona nadmiarowych śmierci

Silne El Nino, w połączeniu z globalnym ociepleniem spowodowanym działalnością człowieka, podwyższa temperaturę w wielu rejonach świata. Według analizy przeprowadzonej przez Climate Impact Lab na Uniwersytecie w Chicago, która została opublikowana w środę, upał związany z El Nino może przyczynić się do 451 tysięcy nadmiarowych zgonów między czerwcem 2026 roku, gdy zjawisko zaczęło się rozwijać, a lutym 2027. Co więcej - wpływ El Nino utrzyma się na półkuli północnej do wiosny, więc jego skutki będą odczuwalne jeszcze latem.

- Od dawna potrafimy przewidywać wpływ temperatury na uprawy, a teraz możemy ocenić jej wpływ na najgorszy możliwy skutek: śmierć - powiedział Michael Greenstone, współautor raportu, współzałożyciel Climate Impact Lab i profesor ekonomii na Uniwersytecie w Chicago. - To tak ogromna liczba, że może wręcz przytłaczać, ale składają się na nią rodzice, dzieci, dziadkowie i sąsiedzi, ludzie, którzy chodzą do pracy, troszczą się o rodziny i po prostu żyją swoim życiem - dodał.

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Obszary najbardziej narażone na skutki El Nino

Specjaliści przewidują, że El Nino spowoduje w nadchodzących miesiącach wzrost temperatury na lądzie o 1,2 st. C powyżej normy. Według raportu to nietypowe ocieplenie odpowiada warunkom, jakich w wyniku zmian klimatu możemy spodziewać się dopiero za 20 lat. Doprowadzi to do tego, że doświadczymy o 44 procent więcej dni z ekstremalnymi upałami niż w typowym roku. "To pocztówka z przyszłości" - stwierdzają autorzy raportu.

Raport wskazuje, że skutki ocieplenia spowodowanego przez El Nino najdotkliwiej odczują mieszkańcy Globalnego Południa. Najwięcej nadmiarowych zgonów, ponad 31 tys., spodziewanych jest w Nigerii. Kolejne miejsca zajmują Indonezja (ponad 19 tys.) i Sudan (ponad 17 tys.). W pierwszej dwudziestce znajdują się Stany Zjednoczone, gdzie prognozuje się 3,5 tys. nadmiarowych zgonów.

Indonezja jest jednym z krajów najbardziej narażonych na skutki El Nino
Indonezja jest jednym z krajów najbardziej narażonych na skutki El Nino
Źródło zdjęcia: HOTLI SIMANJUNTAK/EPA/PAP

"Nasze ustalenia nie mogą czekać"

Opracowując raport, naukowcy zestawili dane pokazujące związek między temperaturą a śmiertelnością z sezonowymi prognozami temperatury dla ponad 24 tys. regionów na świecie. Następnie porównali spodziewaną liczbę zgonów z danymi dla tych samych miesięcy w typowym roku w latach 1996-2025. Raport czeka na recenzję naukową, ale naukowcy zdecydowali się na nią nie czekać i opublikować krótszą wersję analizy ze względu na gwałtowne nasilanie się El Nino.

- Zważając na to, że decydenci i inne podmioty wciąż mają czas na podjęcie działań, które mogłyby zapobiec tym zgonom, uznaliśmy, że nasze ustalenia nie mogą czekać na zakończenie procesu recenzji. W przypadku obecnego cyklu El Nino na takie działania byłoby już z pewnością za późno - powiedział rzecznik Climate Impact Lab. - Skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych i lepsze ukierunkowanie naszych działań może w tym roku uratować wiele istnień ludzkich - dodała Tamma Carleton, współautorka raportu.

Źródło: CNN, BBC, Reuters, tvnmeteo.pl
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Tagi:
El Nino i La NinaZmiany klimatu
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