Odnaleziono zaginione miasta sprzed tysięcy lat. "Coś niesamowitego"

Najstarsze jak do tej pory skupisko zaginionych miast odkryto w lesie równikowym w Ekwadorze. Jak szacują archeolodzy, w szczytowym momencie mogły być one zamieszkane przez nawet 30 tysięcy ludzi. Odkrycia dokonano dzięki technologii LiDAR, pozwalającej zajrzeć pod warstwę gęstej, amazońskiej roślinności.

Dolina zaginionych miast

Na ślad zaginionych miast natrafiono w dolinie rzeki Upano w Ekwadorze. Pierwsze ślady dawnego osadnictwa zauważono tam ponad dwie dekady temu, jednak wtedy naukowcy nie mogli dokładnie przebadać regionu - uniemożliwiało to gęste roślinne poszycie. Dopiero kilka lat temu z pomocą przyszła im technologia mapowania LiDAR, wykorzystująca czujniki laserowe do zaglądania pod las deszczowy.

Zaawansowane roboty ziemne

Jak podali badacze, osady były zamieszkiwane przez lud Upano między około 500 rokiem przed naszą erą a 300-600 r. n.e. To najstarsze odnalezione ślady osadnictwa w tym regionie. Szacuje się, że miejsce to było domem dla co najmniej 10 tysięcy mieszkańców, a w okresie świetności mogło być ich nawet 30 tysięcy. Jest to porównywalne z populacją Londynu z czasów rzymskich.