Odkryto planetę wielkości Ziemi. Może być usiana wulkanami

Jak opisano, w układzie, w którym ją zidentyfikowano, znajdują się dwie inne znane wcześniej planety - LP 791-18 b oraz LP 791-18 c. Według badaczy druga z nich może przyczyniać się do aktywności wulkanicznej na powierzchni nowo odkrytej egzoplanety. Zaobserwowano, że za każdym razem, kiedy planety c i d mijały się na orbicie, masywniejsza planeta c wytwarzała oddziaływanie grawitacyjne na planecie d. To powodowało jej deformację i tarcie, które w istotnym stopniu ogrzewało wnętrze planety, wywołując aktywność wulkaniczną.