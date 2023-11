Nowotwór z zębami znaleziony na starożytnym cmentarzu

Potworniak to rodzaj nowotworu złożonego z różnych tkanek, powstający w wyniku nieprawidłowego rozwoju komórek zarodkowych. Guz może utworzyć się w różnych miejscach, bardzo często powstaje wewnątrz gruczołów płciowych i nierzadko zawiera włosy, zęby lub fragmenty kości, a w najbardziej ekstremalnych przypadkach nawet szczątkowe narządy. Na łamach czasopisma "International Journal of Paleopathology" opisany został niedawno przypadek występowania takiego nowotworu sprzed ponad... 3000 lat.

Dwa zdeformowane zęby

Magia i nauka

Jak podali archeolodzy, jest to piąty znany przypadek dojrzałego potworniaka jajnika znaleziony w zapisie archeologicznym i pierwszy pochodzący z Afryki. To także najstarszy jak do tej pory nowotwór tego typu, jaki udało się odkryć.

Historycznie guzy tego typu były uznawane za oznaki niemoralnego zachowania lub czarów, a w ujęciu naukowym - źle wykształcone płody. Dziś nowotwór byłby widoczny na zdjęciu rentgenowskim i prawdopodobnie można by go leczyć chirurgicznie, jednak wiele lat temu był on nie do wykrycia, zmuszając pacjentów i lekarzy do leczenia objawów choroby, której istnienia nie mogli sobie wyobrazić.