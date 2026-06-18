Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Trzebiła ludzkość. Tu mogła zaatakować po raz pierwszy

|
Bajkał
Obrazy "czarnej śmierci" w kulturze
Źródło wideo: Wikimedia Commons
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Najwcześniejsza znana nam epidemia dżumy miała miejsce na Syberii ponad pięć tysięcy lat temu - wynika z najnowszych badań. Prastary patogen sporo różnił się od tego, który wywołał masowe zakażenia w Europie i okazał się szczególnie groźny dla jednej grupy. Badaczom udało się również ustalić, od jakich zwierząt przeszedł on na człowieka.

Około 5500 lat temu społeczności zbieracko-łowieckie prosperowały nad jeziorem Bajkał na Syberii, korzystając z bogatych zasobów lokalnej flory i fauny. W pewnym momencie dotknęła je jednak zaraza, która znacznie zmniejszyła ich populację. Masowo umierały zwłaszcza dzieci i nastolatkowie.

Przetrzebiła populację łowców-zbieraczy

Wiemy to dzięki ustaleniom międzynarodowego zespołu naukowców, którzy przebadali DNA z ciał z czterech miejsc pochówku w pobliżu jeziora Bajkał. Stwierdzili obecność najstarszych znanych szczepów Yersinia pestis. To bakteria wywołująca dżumę - chorobę, która w kolejnych wiekach wielokrotnie prowadziła do ogromnych epidemii zabijających miliony ludzi.

Badacze dowiedli, że pierwotnym żywicielem bakterii były świstaki, a dżuma pojawiła się najpierw w Azji Środkowej lub Północno-Wschodniej. Zauważyli także, że na dwóch z czterech przebadanych cmentarzy dwie trzecie zmarłych miało poniżej 15 lat. Tak duża różnica w śmiertelności między młodszymi a starszymi członkami społeczności mogła wynikać z kilku czynników. Układ odpornościowy dzieci i nastolatków słabiej radzi sobie z zainfekowaniem przez niektóre typy bakterii, zaś dorośli mogli mieć przedtem kontakt z patogenem i nabyli odporność. Na dodatek naukowcy określili cechy genetyczne szczepu, które mogły czynić go niebezpieczniejszym dla młodszych osób - cech tych brak we współcześnie występującym szczepie.

- Te odkrycia radykalnie zmieniają nasze podejście do kwestii pochodzenia i wczesnego wpływu jednego z najpoważniejszych patogenów w historii ludzkości - powiedział Eske Willerslev, genetyk ewolucyjny z Uniwersytetu Kopenhaskiego i Uniwersytetu Cambridge, jeden z autorów badania opublikowanego w czasopiśmie "Nature".

CZYTAJ TAKŻE: Co mają ze sobą wspólnego wybuch wulkanu i epidemia dżumy?

Jest z nami dłużej, niż sądziliśmy

Ruairidh Macleaod z Uniwersytetu Oksfordzkiego, główny autor badania dodał, że dzięki rozwojowi metod umożliwiających badania starożytnego DNA wiemy, że dżuma towarzyszy nam dłużej, niż sugerowałyby zapisy historyczne. Długo uważano, że poważne epidemie tej choroby występowały dopiero po tym, jak ludzkość zaczęła zakładać osady i uprawiać rolę, a wczesne szczepy były stosunkowo niegroźne.

Nowe odkrycia przeczą tym tezom. W miejscach pochówku nad jeziorem Bajkał badacze wykryli bakterie Yersinia pestis w 18 z 46 zbadanych ciał, a to około 40 procent. To wyższy stosunek niż stwierdzono w niektórych średniowiecznych grobach ofiar choroby. MacLeod przyznał, że znalezienie dowodów na poważną epidemię dżumy w społecznościach łowiecko-zbierackich było dla badaczy "całkowitym zaskoczeniem".

Bajkał
Bajkał
Źródło zdjęcia: AdobeStock

To od nich zaraziliśmy się dżumą

Willerslev wyjaśnił, że patogen znaleziony na Syberii reprezentuję przejściową fazę - taką, która potrafi wywołać poważne skutki, ale nie posiada jeszcze pełnego zestawu adaptacji obserwowanych w późniejszych szczepach pandemicznych. Brakuje mu genu pozwalającego na skuteczne przenoszenie przez pchły oraz wywoływania bolesnych obrzęków opisywanych w średniowiecznych relacjach. W przeciwieństwie do późniejszych szczepów miał jednak zdolność do wywoływania poważnej reakcji zapalnej, na którą szczególnie podatne były dzieci, co tłumaczy ich wysoką śmiertelność.

- Jeśli dodamy do tego obecność innych genów, które sprawiają, że zachorowanie na dżumę ma ciężki przebieg, staje się jasne, że prehistoryczne szczepy dżumy były równie śmiertelne co późniejsze, choć w inny sposób - powiedział Macleod.

Badacze twierdzą, że łowcy-zbieracze mieli bliski kontakt ze świstakami - w innych miejscach pochówku naukowcy znaleźli wisiorki wykonane z przednich zębów tych zwierząt. Podejrzewają, że ludzie mogli zarazić się bakterią poprzez spożywanie surowego mięsa tego gatunku - to niebezpieczna praktyka, która w ostatnich latach doprowadziła w Mongolii do zarażenia się patogenem i śmierci dwóch osób. Gdy patogen przeniósł się na człowieka, prawdopodobnie rozprzestrzeniał się z jednej osoby na drugą drogą kropelkową, na przykład przez kasłanie, co tłumaczy, czemu w grobach odkryto wielu członków tych samych rodzin.

Źródło: Reuters, The Guardian
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
Ból onkologiczny można skutecznie leczyć. Są od tego specjaliści
Ból onkologiczny można leczyć. Nie każdy pacjent o tym wie
Zuzanna Kuffel
Lech Narbutt ma 93 lata. Walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Po "domu szczęśliwości" nie zostało nic, 93-latek walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Laura Maksimowicz
Udostępnij:
Tagi:
SyberiaRosjaChoroby zakaźneBadania naukowe
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Dąb Major
Miał być schronieniem dla Robin Hooda. Informacja, która "łamie serce"
Świat
Anomalia temperatury prognozowana na sobotę
Mapa czarna od anomalii. 40-stopniowy skwar idzie nad Europę
Prognoza
Upał, Polska
Gorąco i z gwałtownymi zjawiskami
Prognoza
Upał
IMGW o pogodzie na wakacje
Polska
Niedźwiedź czarny (zdjęcie poglądowe)
Niedźwiedzica zaatakowała nastolatka
Świat
Martwa foka na plaży w pobliżu Ustki
Martwa foka w Ustce. "Ciężko wyrokować, co się mogło zadziać"
Polska
Morze Bałtyckie, upał
Jakość wody w europejskich kąpieliskach. Jak wypadła Polska
Świat
Po ulewie ulice w mieście Jaen w Andaluzji zamieniły się w rzeki
Andaluzja. Woda porywała mieszkańców
Świat
Upał, gorąco, Polska
Gorąco aż strach. Tyle stopni będzie w weekend
Prognoza
Burze, piorun, góry
Gdzie jest burza? Słychać grzmoty, miejscami silnie pada
Polska
Diabeł tasmański - zdjęcie przykładowe
Diabeł tasmański na gigancie. Wystarczył "niespodziewanie długi skok"
Świat
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejny rok, kolejna porażka. Alarmujący raport
Smog
Obłoki srebrzyste nad Suwalszczyzną
"Ależ to była noc". Świetliste smugi nad Polską
Polska
Klatka kluczowa-499649
Ludzie w panice wybiegali z kościoła. Nagranie
Świat
To może być pierwsza nazwana burza w tym sezonie huraganów na Atlantyku
Ten niż budzi niepokój. Ostrzeżenia dla milionów osób
Świat
Prawdopodobieństwo burz w Polsce w środę
Tu warto mieć ze sobą parasol. Mapa i radar opadów
Prognoza
Akcja sprzątania
Usunięto ponad 200 pułapek na homary. Wielka akcja sprzątania
Świat
Skutki zmian klimatu dotykają najmłodszych
Raport: połowa dzieci na świecie jest narażona na kombinację zagrożeń klimatycznych
Świat
upal kurtyna AdobeStock_159498116
Piekielne gorąco coraz bliżej
Prognoza
Burze
Gdzie jest burza? Znowu słychać grzmoty
Polska
Lej pojawił się w okolicach miejscowości Tuszynki (woj. kujawsko-pomorskie)
Zalążek trąby powietrznej na północy Polski
Polska
Groźna pogoda zakłóciła trening Portugalczyków podczas mistrzostw świata w piłce nożnej
Będą chcieli obejrzeć Ronaldo, mogą mieć problem z dotarciem na stadion
Świat
Zapadlisko ziemi w Saint Louis
Ziemia zapadła się na autostradzie. Bezprecedensowa sytuacja
Świat
Martwe zwierzęta po trzęsieniu ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi odsłoniło rafy koralowe. Zaczęło się wielkie obumieranie
Świat
Auto zmyte przez wodę powodziową w mieście Waco w Teksasie
Tak źle nie było od przejścia huraganu. Tragiczne powodzie w Teksasie
Świat
Trąba w województwie zachodniopomorskim
Wirujący lej pojawił się w pobliżu polskiej plaży
Polska
Dziwidło olbrzymie
To najbardziej śmierdzący kwiat świata. Niedługo zakwitnie we Wrocławiu
Polska
Powódź w Teksasie
Auta pod wodą. "Naprawdę mam szczęście, że żyję"
Świat
Silny wiatr
Tu należy zachować ostrożność
Prognoza
kobieta slonce lato AdobeStock_1528027796
Nawet 35 stopni. Gdzie będzie największy upał
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom