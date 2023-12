Ma mięsiste brodawki o nieregularnym kształcie, ale nie tylko tym zadziwia. Odkryto nowy gatunek

Nowy gatunek dziwidła - tropikalnej rośliny o niezwykłych kwiatach - został odkryty w Mjanmie. Jego znalezienie było trudne, ponieważ pojawia się on tylko w niektórych porach roku. Do tej pory naukowcom udało się odnaleźć jedno stanowisko gatunku.

Dziwidło olbrzymie ( Amorphophallus titanum ) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych "osobliwych" roślin świata, zwracająca uwagę swoim wyglądem i roztaczaną dookoła wonią gnijącego mięsa. W tropikalnych i subtropikalnych regionach świata rośnie jednak wiele innych gatunków dziwideł. Jeden z nich, opisany na łamach czasopisma "Nordic Journal of Botany", został odkryty w tym roku.

Ukryty gatunek

Jak przekazała Chińska Akademia Nauk, roślina została znaleziona w dystrykcie Ba-an przez miłośnika botaniki. Nie mogąc określić jej gatunku, przesłał on próbki dziwidła do badaczy w Mjanmie, a następnie trafiły one do ogrodu botanicznego Xishuangbanna (XTBG) Chińskiej Akademii Nauk. Po skrupulatnym zbadaniu morfologii rośliny i porównaniu jej z próbkami znanych gatunków dziwidła, badacze potwierdzili, że zebrane okazy reprezentują nowy gatunek. Otrzymał on nazwę Amorphophallus mirabilis.