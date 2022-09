Groźny grzyb atakujący ludzi wykryty u szczurów i dzikich myszy

Szczury cieszą się złą sławą w kwestii przenoszenia chorób, głównie z powodu roli, jaką przypisuje się im w transmisji Czarnej Śmierci, czyli dżumy, na kontynencie europejskim. Jak wskazują badania naukowców z Uniwersytetu w Nowym Meksyku, nie tylko one mogą być wektorami poważnych chorób. Niebezpieczne mogą być również inne dzikie gryzonie.

Grzyby i małe ssaki

Badanie, opublikowane we "Frontiers in Fungal Biology", zostało przeprowadzone na zamrożonych próbkach tkanek płucnych pozyskanych w latach 1994-2019. Pochodziły one od dzikich myszy i szczurów powszechnie występujących na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Naukowcy posłużyli się technikami sekwencjonowania DNA, które pozwoliły na przetestowanie próbek pod kątem obecności szerokiego spektrum grzybów.