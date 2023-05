Dzienna koniunkcja Księżyca i Jowisza. Kto ma szansę na to, żeby ją zobaczyć

Jak przekazał Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach", w środę nad naszymi głowami dojdzie do ciekawego zjawiska. Jeśli pogoda dopisze, o godzinie 16.12 będziemy mogli dostrzec koniunkcję Księżyca i Jowisza. Tak - pozorne zbliżenie się obu ciał niebieskich będzie możliwe do zaobserwowania w świetle dnia.

"Dystans między Jowiszem i Księżycem wynosić będzie (dla centralnej Polski) ok. 0,19' łuku. W południowej Polsce ten dystans będzie większy, ale im dalej w stronę wybrzeża, tym oba ciała niebieskie miną się jeszcze bliżej. A to dlatego, że na Bałtyku dojdzie już do zakrycia planety" - przekazał Wójcicki.

Trudniejsze do zaobserwowania

Wójcicki przekazał, że zjawisko tego typu będzie trudne do dostrzeżenia, gdyż Księżyc będzie znajdować się dość blisko Słońca, a obserwacje Jowisza w ciągu dnia same w sobie nie należą do najłatwiejszych. Dlatego warto mieć przy sobie teleskop wyposażony w system GOTO. Co więcej - Wójcicki przypomniał o tym, że oglądanie kawałka nieba w okolicach Słońca może być bardzo niebezpieczne. Dlatego zaapelował, by podczas polowania na dzienną koniunkcję zadbać o właściwą ochronę oczu.