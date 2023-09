Pracujesz w nocy? Jesteś rodzicem niemowlęcia? Oto przepis na drzemkę idealną

Profesor Sanae Oriyama, japońska ekspertka w dziedzinie nauk pielęgniarskich w Wyższej Szkole Biomedycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Hiroszimie, porównywała wydajność oraz czujność po różnych rodzajach drzemki u medyków dyżurujących w godzinach 16.00-9.00. Wszystko po to, by móc dopasowywać je do rodzaju pracy i pory dnia, i wybierać takie, które w danym momencie najskuteczniej zmniejszą senność i zmęczenie oraz pozwolą utrzymać wydajność. Odkryła, że osoby, które ucinały sobie pojedynczą 120-minutową drzemkę jeszcze przed północą, odczuwały bardzo dużą senność od około godziny 4 aż do końca ich zmiany. Jednakże medycy, którzy zaplanowali sobie dwie drzemki - 90-minutową przed północą i 30-minutową przed 3 - powstrzymywali senność aż do 6. Jeżeli są takie możliwości, to - zdaniem badaczki - warto dodać 30 minut snu także między 5 a 6 rano.