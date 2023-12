Drzemią 600 razy na godzinę. W tym może tkwić sekret ich sukcesu

Tysiące mikrodrzemek dziennie

Mikrodrzemki zauważono między innymi u pingwinów maskowych (Pygoscelis antarcticus) zamieszkujących Antarktydę i postanowiono przyjrzeć się temu zjawisku. Zespół ekspertów pochodzących z Francji, Korei i Niemiec wykorzystał nieinwazyjne czujniki do rejestrowania zachowania mózgu (EEG) pingwinów maskowych podczas snu. Badania przeprowadzono w grudniu 2019 roku na 14 osobnikach, które należały do kolonii pingwinów zamieszkujących Wyspę Króla Jerzego. Naukowcy odkryli, że ptaki te nigdy nie zapadają w dłuższy sen, tylko praktykują mikrodrzemki trwające cztery sekundy. Potrafią w nie zapadać tak często (nawet 10 tysięcy razy dziennie), że w sumie kumulują 11 godzin snu na dobę. Obliczono, że pingwiny ucinały sobie średnio 600 mikrodrzemek na godzinę. Wnioski opublikowano pod koniec listopada bieżącego roku na łamach czasopisma "Science". Dlaczego pingwiny maskowe drzemią tak często? Głównie po to, żeby chronić swoje młode. Kiedy jeden z rodziców młodego pingwina idzie na polowanie, drugi czuwa, a długi sen odebrałby mu tę możliwość. Zdaniem naukowców odkrycie to sugeruje jednak, że z kumulacji mikrodrzemek musi płynąć jakaś znaczna korzyść, o czym świadczy duży sukces reprodukcyjny tych ptaków. - To naprawdę niezwykłe. Wyniki badania podkreślają fakt, że niewiele wiemy o śnie, i że nie wszystkie zwierzęta śpią tak, jak czytamy w podręcznikach - powiedział jeden z autorów badania profesor Paul-Antoine Libourel, neurolog z Centrum Badań nad Neuronauką w Lyonie we Francji, cytowany przez "The New York Times". Dodał też, że wzorce snu odzwierciedlają ekstremalne warunki, w których zwierzęta śpią.