Tajemnicze struktury zauważone w sercu Drogi Mlecznej

"Byłem wręcz oszołomiony"

Jak wyjaśnili naukowcy, kosmiczne włókna to jednowymiarowe struktury, które rozchodzą się poziomo z jednej strony Sagittariusa A* niczym szprychy koła. Mają one długość od 5 do 10 lat świetlnych i emitują promieniowanie cieplne. Badaczom nie udało się odkryć, w jaki sposób powstały, chociaż podejrzewają, że są to pozostałości materii związane z bliżej nieokreślonym wydarzeniem, do którego doszło miliony lat temu.