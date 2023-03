Myśleli, że to zwierzę sprzed ponad 20 tysięcy lat. Okazało się znacznie młodsze

Naukowcy początkowo zakładali, że doskonale zachowane szczątki niedźwiedzia znalezione na Syberii przed trzema laty należą do przedstawiciela gatunku, który wyginął pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Nowa sekcja zwłok wykazała, że to niedźwiedź brunatny żyjący niecałe 3500 lat temu.

Jak podkreślił Maksim Cheprasow z Północno-Wschodniego Uniwersytetu Federalnego im. M. Ammosowa, to "absolutnie wyjątkowe znalezisko". - Po raz pierwszy zwłoki z tkankami miękkimi wpadły w ręce naukowców - powiedział. Dodał, że do tej pory znajdowano jedynie kości. Jak zaznaczył, dało to możliwość zbadania organów wewnętrznych i mózgu.