Do Ziemi dotarła wysokoenergetyczna cząstka. "Nie istnieje konwencjonalne wyjaśnienie tego zjawiska"

Amaterasu, wysokoenergetyczna cząsteczka promieniowania kosmicznego, została wykryta przez naukowców. Niosła ona ze sobą miliardy razy więcej energii niż zjonizowane atomy zorzy polarnej. Naukowcy nie mają pojęcia, jakie zjawisko mogło być źródłem cząstki niosącej aż tyle energii, ani gdzie właściwie do niego doszło.

W 1991 roku detektor promieniowania kosmicznego w Utah wykrył coś niespodziewanego - cząsteczkę tak pełną energii, że niemal sprzeczną z prawami fizyki. Cząsteczka nazwana Oh-My-God (ang. "O Mój Boże!") miała jej zbyt dużo, żeby pochodzić od jakiegokolwiek obiektu w naszej Galaktyce, a wyliczenia potwierdzały, że promienie kosmiczne spoza Drogi Mlecznej nie powinny być aż tak wysokoenergetyczne. Od tej pory zaobserwowano ponad 30 podobnych, acz słabszych promieni, ale naukowcy wciąż nie wiedzą, co jest ich źródłem. Dopiero po 30 latach udało się zarejestrować cząsteczkę bliską tej rekordowej.

Tajemnicza cząstka

Jak opisuje badanie opublikowane na łamach "Science", 27 maja 2021 instrumenty pomiarowe zlokalizowane na pustyni w amerykańskim stanie Utah wykazały uderzenie cząsteczki o mocy 244 eksaelektronowoltów (EeV). Przedrostek "eksa" wskazuje, że niosła ona ze sobą o 18 rzędów wielkości więcej energii niż podstawowa jednostka, eV, wykorzystywana do określania energii cząsteczek. Dla porównania, pojedynczy elektron w zorzy polarnej niesie ze sobą energię równą 40 tysiącom eV, trzem rzędom wielkości. W przypadku cząstki Oh-My-God było to 320 EeV.

- Cząstki są tak energetyczne, że nie powinny mieć na nie wpływu jakiekolwiek pola magnetyczne. Powinniśmy być w stanie wskazać, skąd pochodzą - powiedział John Matthews z Uniwersytetu w Utah, współautor badania. - Gdy śledzimy trajektorię Oh-My-God i nowej cząstki do ich źródeł, nie widzimy nic na tyle wysokoenergetycznego, aby je wytworzyć. Na tym polega tajemnica: co tam się, do cholery, dzieje?