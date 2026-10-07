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Dlaczego ogórki kiszone świecą? "Usmażył" ich ponad sto, by poznać odpowiedź

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Świecący ogórek z eksperymentów Mendeza
Eksperyment Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego ze sprężyną w warunkach mikrograwitacji
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Portland State University
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Ogórki kiszone świecą po podłączeniu do prądu - ale dlaczego? Badacz z Uniwersytetu Stanowego w Portland "usmażył" w ten sposób ponad sto ogórków, by rozpracować mechanizm stojący za popularnym eksperymentem. Jak się okazało, proces zachodzący wewnątrz warzywa może być bardziej złożony, niż do tej pory myślano.

"Świecący ogórek" to doświadczenie, które zdobyło sporą popularność - szczególnie wśród najmłodszych miłośników nauki. Jego założenia są proste: jeśli nabijemy ogórek kiszony na dwa metalowe widelce i podłączymy cały obwód do prądu, warzywo zaświeci. Choć eksperyment nie jest skomplikowany, nie należy go przeprowadzać w warunkach domowych, ponieważ istnieje ryzyko, że zostaniemy porażeni prądem.

Celem doświadczenia jest pokazanie, że roztwory soli są przewodnikami elektrycznymi - ogórek kiszony, dobrze nasączony solanką, domyka obwód. Dotychczas naukowcy nie byli jednak zgodni, jaki mechanizm stał za samą emisją światła. Tematem zainteresował się wykładowca inżynierii elektrycznej z Uniwersytetu Stanowego w Portland, Josh Mendez, który wraz z zespołem przeprowadził doświadczenie na ponad stu warzywach.

Świecący ogórek z eksperymentów Mendeza
Świecący ogórek z eksperymentów Mendeza
Źródło zdjęcia: Portland State University

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Dwie hipotezy

Jak tłumaczył Mendez, dotychczas sformułowano dwie hipotezy dotyczące świecenia ogórka kiszonego. Według pierwszej rozbłysk powstawał w wyniku nagłego podgrzania warzywa - gdy ciecz wewnątrz zaczyna wrzeć, w ogórku powstają kieszonki wypełnione gazem. Przewodzą one prąd słabiej niż zalewa, co powoduje schłodzenie ogórka i skurczenie się gazowych kieszonek Uwolniona ze stanu gazowego słona ciecz zaczyna spływać w stronę elektrody.

- Między cieczą a elektrodą przeskakuje wtedy niewielkie wyładowanie, podobnie jak wtedy, gdy sięgamy do klamki i "kopnie" nas prąd - wyjaśnił Mendez.

Druga teoria opiera się o zjawisko elektrolizy. Zakłada ona, że prąd płynący przez solankę prowadzi do wydzielania wodoru przy elektrodzie ujemnej. Tam ma dochodzi do malutkich "eksplozji" gazu, które wywołują świecenie.

Badania Mendeza wykazały, że w rzeczywistości najprawdopodobniej zachodzą obydwa procesy - dochodzi do powstania iskry, która zapala wodór. Mendez porównał to z zapalaniem papierosa na stacji benzynowej, kiedy to produkujemy iskrę, która może doprowadzić do zapłonu.

Josh Mendez podczas eksperymentu z ogórkiem
Josh Mendez podczas eksperymentu z ogórkiem
Źródło zdjęcia: Portland State University

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Tak soczysty, że aż świeci

Mendez przedstawił swoje ustalenia podczas konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Elektrostatycznego. W swoim wystąpieniu przybliżył również inne fakty na temat świecącego ogórka. Jego zespół chciał dowiedzieć się, dlaczego światło pojawia się tylko na dole warzywa. To było mniej skomplikowane, niż się wydawało: ogórek świeci w najbardziej soczystym punkcie. Zespół odkrył, że warzywo ustawione pionowo emitowało światło na dolnym końcu, gdzie gromadziła się solanka.

A co z kolorem światła? Mendez przekazał że to kwestia czystej chemii. - Wzbudzamy jony sodu, które wytwarzają charakterystyczną pomarańczową poświatę. Gdybyśmy kisili ogórki w solach innych metali, uzyskalibyśmy kolor charakterystyczny dla tych pierwiastków - podsumował.

Źródło: Portland State University, ScienceAlert, Science News
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Tagi:
Naukażywność
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