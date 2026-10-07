Nauka Dlaczego ogórki kiszone świecą? "Usmażył" ich ponad sto, by poznać odpowiedź Agnieszka Stradecka |

Eksperyment Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego ze sprężyną w warunkach mikrograwitacji Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Portland State University

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"Świecący ogórek" to doświadczenie, które zdobyło sporą popularność - szczególnie wśród najmłodszych miłośników nauki. Jego założenia są proste: jeśli nabijemy ogórek kiszony na dwa metalowe widelce i podłączymy cały obwód do prądu, warzywo zaświeci. Choć eksperyment nie jest skomplikowany, nie należy go przeprowadzać w warunkach domowych, ponieważ istnieje ryzyko, że zostaniemy porażeni prądem.

Celem doświadczenia jest pokazanie, że roztwory soli są przewodnikami elektrycznymi - ogórek kiszony, dobrze nasączony solanką, domyka obwód. Dotychczas naukowcy nie byli jednak zgodni, jaki mechanizm stał za samą emisją światła. Tematem zainteresował się wykładowca inżynierii elektrycznej z Uniwersytetu Stanowego w Portland, Josh Mendez, który wraz z zespołem przeprowadził doświadczenie na ponad stu warzywach.

Świecący ogórek z eksperymentów Mendeza Źródło zdjęcia: Portland State University

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Dwie hipotezy

Jak tłumaczył Mendez, dotychczas sformułowano dwie hipotezy dotyczące świecenia ogórka kiszonego. Według pierwszej rozbłysk powstawał w wyniku nagłego podgrzania warzywa - gdy ciecz wewnątrz zaczyna wrzeć, w ogórku powstają kieszonki wypełnione gazem. Przewodzą one prąd słabiej niż zalewa, co powoduje schłodzenie ogórka i skurczenie się gazowych kieszonek Uwolniona ze stanu gazowego słona ciecz zaczyna spływać w stronę elektrody.

- Między cieczą a elektrodą przeskakuje wtedy niewielkie wyładowanie, podobnie jak wtedy, gdy sięgamy do klamki i "kopnie" nas prąd - wyjaśnił Mendez.

Druga teoria opiera się o zjawisko elektrolizy. Zakłada ona, że prąd płynący przez solankę prowadzi do wydzielania wodoru przy elektrodzie ujemnej. Tam ma dochodzi do malutkich "eksplozji" gazu, które wywołują świecenie.

Badania Mendeza wykazały, że w rzeczywistości najprawdopodobniej zachodzą obydwa procesy - dochodzi do powstania iskry, która zapala wodór. Mendez porównał to z zapalaniem papierosa na stacji benzynowej, kiedy to produkujemy iskrę, która może doprowadzić do zapłonu.

Josh Mendez podczas eksperymentu z ogórkiem Źródło zdjęcia: Portland State University

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Tak soczysty, że aż świeci

Mendez przedstawił swoje ustalenia podczas konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Elektrostatycznego. W swoim wystąpieniu przybliżył również inne fakty na temat świecącego ogórka. Jego zespół chciał dowiedzieć się, dlaczego światło pojawia się tylko na dole warzywa. To było mniej skomplikowane, niż się wydawało: ogórek świeci w najbardziej soczystym punkcie. Zespół odkrył, że warzywo ustawione pionowo emitowało światło na dolnym końcu, gdzie gromadziła się solanka.

A co z kolorem światła? Mendez przekazał że to kwestia czystej chemii. - Wzbudzamy jony sodu, które wytwarzają charakterystyczną pomarańczową poświatę. Gdybyśmy kisili ogórki w solach innych metali, uzyskalibyśmy kolor charakterystyczny dla tych pierwiastków - podsumował.