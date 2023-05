Koty mruczą przeważnie, kiedy są szczęśliwe. Robią to też z innych powodów, między innymi ze stresu. - Jest to jedno z tych zachowań, które w większości rozumiemy, ale nie do końca - powiedziała w rozmowie z livescience.com doktor Mikel Delgado, konsultantka kocich zachowań.

Mruczenie to charakterystyczny dźwięk, który wydają z siebie koty domowe. To delikatne drgania wykonywane podczas wdechu i wydechu. Kuguary, gepardy i kilka innych gatunków wielkich kotów również mruczy. Robią to też cywety, żenety i mangusty.

Dlaczego koty mruczą? - Jest to jedno z tych zachowań, które w większości rozumiemy, ale nie do końca - powiedziała w rozmowie z portalem livescience.com doktor Mikel Delgado, konsultantka kocich zachowań w firmie Feline Minds. - Mruczenie jest prawdopodobnie odruchowe, jest jak oddychanie - dodała.

Kiedy kot mruczy, jego właściciel jest szczęśliwy. Ale czy dotyczy to również samego zwierzęcia? - Tak, generalnie koty mruczą, gdy czują się dobrze. Czy to siedząc na kolanach, czy wylegując się w słońcu - mruczący kot to zazwyczaj szczęśliwy kot - tłumaczyła Delgado. Dodała, że w 90 procentach mruczenie jest pozytywne. - Mruczący kot to kot szczęśliwy, zadowolony, który czuje się bezpiecznie - zauważyła ekspertka ds. kocich zachowań.

Inne powody mruczenia

Badania sugerują, że koty mruczą także z innych powodów. Jeden z nich związany jest z instynktem przetrwania. Kocięta rodzą się ślepe i głuche, zaczynają mruczeć już kilka dni po urodzeniu. W środowisku naturalnym mruczenie jest bezpieczne, ponieważ jest ciche, praktycznie niesłyszalne dla drapieżników.

- Mruczenie pomaga też kociętom pozostać blisko matki - powiedziała w rozmowie z livescience.com doktor Kate Anderson, lekarz weterynarii i profesor na Uniwersytecie Cornell. - Kociaki potrafią znaleźć swoją mamę poprzez mruczenie, ona sprawdza je, a następnie sama do nich mruczy - wyjaśniła Anderson.

Kocięta mruczą również podczas ssania mleka matki. - Mruczenie może nawet prowadzić do pewnej więzi między mamą a kociętami - powiedziała Delgado.

Koty nie przestają mruczeć, gdy dorosną. - Będą mruczeć z innym kotem, z którym się zaprzyjaźniły - tłumaczyła Anderson.

Koty często mruczą podczas pielęgnacji samych siebie. Robią to też podczas relaksu czy jedzenia. Co więcej, mogą mruczeć, aby uzyskać to, czego chcą.

- Mruczenie jest odruchem, ale może być też zamierzone - powiedziała Delgado. Według badań opublikowanych w 2009 roku w czasopiśmie "Current Biology", koty używają specyficznego "mruczenia zachęcającego", aby poprosić o jedzenie lub zachęcić ludzi do wstania z łóżka. W tym charakterystycznym dźwięku mieszają się wyższe częstotliwości, które brzmią trochę jak płacz dziecka. - Kiedy koty głośno mruczą, to jest to mruczenie nagabujące - zauważyła Anderson.

Czasami mruczenie może być oznaką stresu. - Miałam kota, który mruczał w gabinecie weterynaryjnym, a on zdecydowanie nie lubił tam chodzić - powiedziała Delgado. - Więc to był rodzaj reakcji na stres - dodała.

Anderson zauważyła, że mruczenie jest też mechanizmem radzenia sobie podczas choroby lub gdy koty są przestraszone, lub umierające. - Mruczenie może je uspokajać - dodała Anderson.

Autor:anw

Źródło: livescience.com