W przypadku ewolucji rozmiar ma znaczenie. Naukowcy zbadali, jakie organizmy dominowały na przestrzeni epok

Największe i najmniejsze organizmy były najbardziej popularne w dziejach życia na Ziemi - poinformowali naukowcy na łamach pisma naukowego "PLOS ONE". "Po pięciu latach analiz ukazał się raport 'Rozmiary życia' (The Sizes of Life)! Odkryliśmy, że najwięksi i najmniejsi dominują w biosferze" - przekazuje dr Eden Tekwa z University of British Columbia w Kanadzie.