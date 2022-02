Pierwszy dinozaur, u którego stwierdzono chorobę układu oddechowego. "Nie można mu nie współczuć"

"Dinozaur czuł się prawdopodobnie tak samo jak my"

- Biorąc pod uwagę prawdopodobne objawy, nie można nie współczuć Dolly - powiedział główny autor badań i paleontolog Cary Woodruff. - Wszyscy doświadczyliśmy tych samych objawów, czyli kaszlu, problemów z oddychaniem czy gorączki, a dinozaur czuł się prawdopodobnie tak samo jak my, gdy jesteśmy chorzy - dodał. To pierwszy opisany przypadek dinozaura z infekcją dróg oddechowych.

Według badaczy choroba ta mogła doprowadzić do śmierci Dolly, jednak nie ma na to dowodów. Z powodu choroby dinozaur mógł stanowić także łatwy cel dla drapieżników. Dolly należała do gatunku zauropodów, roślinożernej grupy dinozaurów o długich szyjach, długich ogonach, małych głowach i czterech mocnych nogach. Mający 18 metrów długości i ważący od czterech do pięciu ton dinozaur zmarł w wieku 15-20 lat.