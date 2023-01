Delfiny "przekrzykują się", aby przebić się przez hałas wytwarzany przez człowieka

Delfiny to niesamowicie społeczne i inteligentne zwierzęta, które komunikują się za pomocą dźwięków przypominających gwizdy czy kliknięcia. Do polowania i nawigacji używają echolokacji. Badania przeprowadzone przez naukowców z Wielkiej Brytanii, USA i Danii sugerują, że hałas antropogeniczny, czyli związany z działalnością człowieka, pogarsza współpracę u delfinów butlonosych. Artykuł na ten temat został opublikowany w czwartek w czasopiśmie "Current Biology".

Jak wyglądały badania?

Naukowcy przymocowali dwóm wyszkolonym delfinom w Centrum Badań Delfinów na Florydzie (Dolphin Research Center) - Delcie i Reese - przyssawkowe tagi, które nagrywały ich wokalizacje. Ssaki miały prawie jednocześnie przycisnąć guziki umieszczone po dwóch stronach basenu. Wykonanie tego zadania wymagało od nich odpowiedniej komunikacji i współpracy, a eksperci utrudniali im to generując hałas. Eksperyment ujawnił, że głośne otoczenie utrudnia delfinom komunikację.

Zwierzęta wydawały z siebie coraz głośniejsze i dłuższe gwizdy, aby zrekompensować rosnący poziom hałasu w otoczeniu, ale i tak mało im to pomagało. Im głośniejsze były dźwięki, tym gorzej wykonywały zadanie.

Przebić się przez hałas

- Od lat wiemy, że zwierzęta próbują zrekompensować zwiększony poziom hałasu w swoim środowisku poprzez dostosowanie swoich zachowań wokalnych. Nasza praca pokazuje, że te dostosowania nie są wystarczające, aby przezwyciężyć negatywny wpływ hałasu na komunikację między zwierzętami pracującymi razem - powiedział główny autor badania Pernille Sørensen z Bristol's School of Biological Sciences.

- To badanie pokazuje nam również, że delfiny mogą elastycznie modyfikować swoją wokalizaję, próbując kontynuować współpracę ze swoim partnerem. To udowadnia, że ten gatunek jest zdolny do aktywnie skoordynowanej współpracy - dodała Stephanie King z Bristolu, współautorka badania.