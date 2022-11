W Polsce to gatunek inwazyjny. Agresora potrafi jednak pokonać pogoda

Ekstremalne zjawiska pogodowe przyczyniają się do przedwczesnego zrzucania żołędzi dębów czerwonych. Wiedza na temat sposobu rozmnażania tego silnie inwazyjnego gatunku może pomóc leśnikom w skutecznym ograniczaniu jego liczebności w polskich lasach.

Dąb czerwony (Quercus rubra) to jeden z najpowszechniej występujących w Polsce gatunków inwazyjnych. Wprowadzony jako drzewo dekoracyjne w XVIII wieku, szybko rozpowszechnił się także na terenach leśnych. Jak wskazuje badanie opublikowane na łamach "Agriculture and Forest Meteorology", to wytrzymałe drzewo może być jednak zaskakująco wrażliwe na niektóre czynniki pogodowe.