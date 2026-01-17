Czy wymrozi nam kleszcze? I po co w ogóle istnieją?

Kleszcz wędrujący po papierowym ręczniku. Na śniegu byłoby mu trudniej

Kluczowe fakty: Kleszcze nie patrzą w kalendarz. Jeśli warunki są dobre, będą wyszukiwać żywicieli nawet w styczniu. Gdy panują silne mrozy, szukają schronienia i spowalniają funkcje życiowe w oczekiwaniu na cieplejsze dni.

Skoro kleszcze potrafią przeczekać zimno, dlaczego właściwie zima jest dla nich groźna? Zapytaliśmy o to profesor doktor habilitowaną Joannę Zajkowską z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W innych krajach europejskich nawet zimą problemem są inwazyjne komary tygrysie, potencjalne wektory wielu groźnych chorób.

Chociaż kleszcze i komary nie cieszą się zbytnią estymą, z punktu widzenia środowiska mogą być całkiem użyteczne.

W Polsce na stałe występuje 19 gatunków kleszczy, ale z większością prawdopodobnie nie będziemy mieli nigdy do czynienia. Najbardziej rozpowszechnione, a przez to najgroźniejsze, są dwa gatunki - kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) i kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus). Obydwa są wektorami patogenów, chociaż kleszcze łąkowe stosunkowo rzadko atakują ludzi - częściej znajdziemy je na naszych psach.